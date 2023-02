Duitse economie meer dan verwacht gekrompen eind 2022

Marokkaan­se slachtof­fers van corruptie­net­werk in Europees parlement starten civiele procedure

Een groep van "Marokkaanse slachtoffers" van het mogelijke corruptieschandaal in het Europees Parlement heeft donderdag aangekondigd een civiele rechtszaak aan te spannen. "Wij, de leden van de groep Marokkaanse slachtoffers van het corruptienetwerk in het Europees Parlement, dienen een civiele zaak in in het kader van het lopende onderzoek voor de Belgische justitie", aldus de groep in een verklaring.