Duitse districten niet gerust op koeling coronavaccins

"Er werd getwijfeld of de koeling de hele tijd voldoende is gebleven", aldus Christian Meissner, lokaal bestuurder van het district Lichtenfels in Beieren. "BioNTech heeft gereageerd en gezegd dat het vaccin waarschijnlijk in orde is, maar waarschijnlijk in orde is niet genoeg", zei Meissner, die eraan toevoegde dat de vaccins niet gebruikt zullen worden om het publieke vertrouwen in de vaccinatiecampagne niet te schaden.