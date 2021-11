Duitse dialysespecialist Fresenius Medical Care schrapt wereldwijd 5.000 jobs tegen 2025

Macron zegt dat Australi­sche premier heeft gelogen over onder­zeeërs

De Franse president Emmanuel Macron is ervan overtuigd dat de Australische premier Scott Morrison tegen hem heeft gelogen over de annulering van een bouwcontract voor onderzeeërs in september. Dat zei Macron zondag. Volgens de Franse president zijn er meer inspanningen nodig om het vertrouwen tussen de twee bondgenoten te herstellen.

