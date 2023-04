Duitse defensieminister: “Beperkte aanvallen Kiev op Russisch grondgebied acceptabel”

Oekraïense fotograaf wint World Press Photo met iconisch beeld van gewonde zwangere vrouw

De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka heeft de prestigieuze World Press Photo gewonnen met een foto die de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in beeld brengt. Op de foto is te zien dat een gewonde zwangere vrouw uit een kraamkliniek in Marioepol wordt weggedragen, die op 9 maart 2022 is beschadigd na een Russische luchtaanval. Haar kind wordt uiteindelijk doodgeboren, zij overlijdt een half uur daarna.