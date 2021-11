Duitse deelstaten scherpen regels voor ongevaccineerden aan

Nu het aantal coronabesmettingen in Duitsland weer recordhoogtes bereikt, nemen heel wat afzonderlijke deelstaten in afwachting van federale richtlijnen zelf het initiatief om de coronabeperkingen op te voeren. De voorbije dagen kondigden verschillende staten extra beperkingen aan waarmee vooral de niet-gevaccineerde inwoners worden geviseerd.

Zo beperkt Beieren, de grootste deelstaat, de toegang tot restaurants en hotels tot mensen die volledig zijn ingeënt of hersteld zijn van Covid-19. Wie niet volledig is gevaccineerd, komt dergelijke etablissementen ook met een negatieve test niet meer in. De Beierse hoofdstad München kondigde bovendien aan dat haar traditionele kerstmarkt wordt afgelast. Kleinere, particuliere kerstmarkten zouden wel nog mogen doorgaan in München, op voorwaarde dat het aantal bezoekers onder controle kan worden gehouden.

De conservatieve Beierse premier Markus Söder pleitte voor een landelijke aanpak, omdat een lappendeken van maatregelen volgens hem verre van wenselijk is. "Wat we nodig hebben, is een alomvattende 2G-regel in Duitsland", klonk het. De invloedrijke politicus pleitte ervoor dat gevaccineerde burgers vijf maanden of langer na hun laatste vaccinatie een herhalingsprik krijgen en dat er op meer openbare plaatsen mondmaskers worden gedragen. Ook wil hij dat bepaalde beroepsgroepen wettelijk verplicht worden om zich te laten vaccineren, iets wat momenteel in Duitsland erg gevoelig ligt.

De autoriteiten van Noordrijn-Westfalen, de deelstaat met het grootste aantal inwoners, kondigden dinsdag eveneens 2G-beperkingen aan en gaan zelfs verder dan dat door ook een nog strengere "2G plus"-regel in te voeren voor bepaalde evenementen, zoals carnaval. Het komt erop neer dat voor deze evenementen altijd een negatieve test vereist is, ook bij mensen die volledig gevaccineerd zijn of recent herstelden van Covid-19.

Grote delen van het openbare leven zullen ook in de kleinere zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg verboden terrein zijn voor niet-gevaccineerden. Zo mogen onder andere restaurants, musea en andere openbare ruimten, waaronder fitnessstudio's, zwembaden en muziekscholen, alleen bezoekers toelaten die aan de 2G-voorwaarden voldoen. In de scholen moeten kinderen vanaf dinsdag mondmaskers dragen.

En in Thüringen, in het oosten van het land, wordt de 2G-regel ingevoerd voor restaurants, cafés, hotels en jeugdherbergen, en voor grote evenementen. Kinderen en tieners zijn van deze vereiste vrijgesteld. Werknemers in bijvoorbeeld restaurants, mogen wel aan het werk indien ze een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. De regels gaan naar alle verwachting de komende week van kracht.