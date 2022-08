Duitse consul die verdacht wordt van moord op Belgische echtgenoot vlucht naar Frankfurt: “Ik ben een diplomaat, er kan mij toch niets gebeuren!”

Indische miljardair Gautam Adani is nu de derde rijkste man ter wereld

Gautam Adani was al de rijkste man van Azië. Nu is hij ook de op twee na rijkste persoon ter wereld. Hij heeft de voorzitter van Louis Vitton, Bernard Arnault, ingehaald en is de eerste Aziatische persoon die deze plaats inneemt, volgens Bloomberg en zijn Billionaires Index. Adani, die een van de grootste Indiase conglomeraten leidt, wordt nu verondersteld ongeveer 137 dollar miljard waard te zijn, zo blijkt uit de tracker.

11:34