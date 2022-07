Duitse coalitiepartijen bereiken akkoord over wetsontwerp rond hernieuwbare energie

Europese gasprijs op hoogste peil in vier maanden door staking Noorse gasvelden en minder gas uit Rusland

De gasprijs in Europa blijft stijgen, naar het hoogste niveau in vier maanden. De vrees voor nog minder gas uit Rusland en een staking in de Noorse gasvelden stuwt de prijzen. Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de gasprijzen in Europa - gaat de prijs dinsdag bijna 4 procent omhoog tot 169 euro per megawattuur.

13:59