Duitse christendemocraten buigen zich over opvolging van partijleider Laschet

Armin Laschet treedt af als premier Noor­drijn-Westfalen

De premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet (60), is afgetreden. De christendemocraat wordt lid van de Bondsdag in Berlijn en zegt de regionale politiek vaarwel. Laschet deed als leider van de christendemocraten een gooi naar het bondskanselierschap, maar leed in september een grote nederlaag bij de verkiezingen.

25 oktober