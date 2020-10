Duitse CDU kiest in januari nieuwe voorzitter, einde tijdperk Merkel nadert

Faroek over terreur in Frankrijk: “We zitten in een escalatie die dringend moet gestopt worden, of dit gaat van kwaad naar erger”

29 oktober Bij een bloedige aanslag in het centrum van de Franse kuststad Nice zijn donderdag drie doden gevallen en zes mensen gewond geraakt, één slachtoffer werd onthoofd. In andere Franse steden kwam het tot incidenten met mogelijke aanslagplegers. Terreurexpert Faroek Özgünes legt bij HLN LIVE uit waarom hij eigenlijk niet verbaasd is over dit dramatische nieuws. “We zitten echt wel in een escalatie”, zegt hij.