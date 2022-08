Duitse buitenlandminister garandeert nog jaren steun: “Oekraïne verdedigt ook onze vrijheid, onze vrede”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, heeft gegarandeerd dat Duitsland Oekraïne blijft steunen in de oorlog met Rusland, desnoods nog jarenlang. "Spijtig genoeg moeten we ervan uitgaan dat Oekraïne komende zomer nog steeds zware wapens van vrienden zal nodig hebben", zei Baerbock aan de Duitse krant ‘Bild am Sonntag’.

“Oekraïne verdedigt ook onze vrijheid, onze vrede. En we steunen hen financieel en militair - zolang nodig is. Punt", zei Baerbock. Ze waarschuwde ook dat de oorlog nog "jaren kan doorgaan" en voegde eraan toe dat de Russische president Vladimir Poetin droomde toen hij dacht dat Oekraïne in een paar weken zou vallen.

Baerbock verdedigde ook de claim van Oekraïne op de Krim. Het schiereiland werd in 2014 illegaal geannexeerd door Rusland. "Ook de Krim behoort toe aan Oekraïne. De wereld heeft de annexatie van 2014, die tegen het internationaal recht inging, nooit erkend.”

Oorlogsmoeheid

Baerbock waarschuwde de Duitsers ook voor oorlogsmoeheid, nu het conflict al zes maanden aan de gang is. Ze gaf toe dat het volk "nu de gevolgen van Poetins energie-oorlog in zij portefeuille voelt". "Sociale verdeeldheid zaaien in Europa is onderdeel van Poetins oorlogsvoering. We moeten dat verhinderen. Het zal een hobbelige weg zijn, maar het is onze politieke verantwoordelijkheid om de sociale onevenwichten te verzachten die veroorzaakt worden door de hoge energieprijzen."

Baerbock wees ook categorisch de vraag af van sommige politici in Duitsland, om de Nord Stream 2-pijplijn goed te keuren. Dat zou toelaten om meer gas te importeren en op die manier een gascrisis in Duitsland later dit jaar af te wenden.

