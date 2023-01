Duitse ‘brokkenminister’ van Defensie biedt haar ontslag aan na jaar vol kritiek: “Ze maakte heel Duitsland belachelijk”

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht heeft haar ontslag ingediend bij haar partijgenoot en chef, bondskanselier Olaf Scholz. De 57-jarige sociaaldemocrate was al enige tijd omstreden door misstappen en Duitse media meldden vrijdag al dat zij van plan was haar ontslag in te dienen.

KIJK. “Ze is erin geslaagd het ambt van minister van Defensie te ruïneren”: Duitse minister van Defensie onder vuur na knullige nieuwjaarsvideo

“De maandenlange focus in de media op mijn persoon laat amper een feitelijke berichtgeving en discussie toe over de soldaten, het leger en de beslissingen op vlak van veiligheidsbeleid in het belang van de burgers van Duitsland”, aldus Lambrecht in de verklaring. “Het waardevolle werk van de soldaten en de vele gemotiveerde mensen in het domein moet centraal staan. Ik heb daarom beslist om mijn ambt ter beschikking te stellen.”

Vrijdagavond hadden verschillende Duitse media al bericht dat Lambrecht zou opstappen. De oppositiepartijen CDU en CSU hadden meermaals haar ontslag gevraagd. Een peiling van de openbare omroep ZDF wees vrijdag uit dat 60 procent van de Duitsers het ontslag van Lambrecht wou. De helft van de bevraagden die haar partij SPD steunen, wou eveneens dat ze zou opstappen.

De Duitse sociaaldemocraten zijn al op zoek naar een opvolger. Genoemd worden minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil, de chef van de kanselarij Wolfgang Schmidt en Eva Högl die in de Bondsdag is belast met contacten met de strijdkrachten.

Met het ontslag van Lambrecht moet een belangrijke post in de regering van Scholz opnieuw worden ingevuld. Het ministerie van Defensie staat opnieuw in de aandacht vanwege de Russische agressieoorlog in Oekraïne. Als reactie startte Duitsland een programma van 100 miljard euro om de Bundeswehr beter uit te rusten. Ook de steun aan Oekraïne staat centraal in de taken van het ministerie.

Zware kritiek

Lambrecht heeft sinds haar aantreden in december 2021 zware kritiek gekregen. Vooral een videoboodschap die ze opnam tijdens afgelopen nieuwjaarsviering in Berlijn viel niet in goede aarde. Op de video blikt ze, nauwelijks hoorbaar door het geluid van ontploffend vuurwerk, terug “op een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa”. Het conflict in Oekraïne had volgens de minister geleid tot “veel bijzondere ervaringen” en de kans op “veel ontmoetingen met geweldige en interessante mensen”.

Duitse media waren daarover vernietigend. ‘Bild’ had weinig vleiende woorden voor de minister: “Christine Lambrecht is erin geslaagd het ambt van minister van Defensie te ruïneren, en het imago van het hele ministerie te beschadigen.” Ook het dagblad ‘Der Tagesspiegel’ was na de publicatie van de video van mening dat de positie van Lambrecht onhoudbaar was geworden.

Quote Ze heeft ingezien dat Defensie een nieuwe start nodig heeft. Daarmee bewijst ze Duitsland een dienst Duitse dagblad ‘Bild’

Zelfs haar coalitiepartners - de liberale FDP en de Groenen -, en haar naaste medewerkers in het ministerie vonden de video “bijzonder pijnlijk”, meldde het tijdschrift ‘Der Spiegel’. Maar Scholz nam zijn defensieminister nog in bescherming tegen de kritiek. “De Bundeswehr heeft een defensieminister van eerste klasse”, zei hij toen aan de ‘Süddeutsche Zeitung’. “Over vele kritiek kan ik me enkel maar verbazen.”

‘Bild’ heeft nu “respect” voor haar beslissing. “Politici zeggen vaak dat het land boven de persoon staat. Lambrecht maakt deze belangrijke uitspraak waar. Ze heeft ingezien dat Defensie een nieuwe start nodig heeft. Daarmee zet ze haar eigen ambities in de wacht en bewijst ze Duitsland een dienst.”

Mikpunt van spot

De sociaaldemocrate kreeg in januari 2022 al flinke commentaar en was het mikpunt van hoon en spot vanwege haar belofte dat Duitsland 5.000 helmen zou sturen naar Kiev. De Oekraïense regering vroeg juist om zware wapens ter verdediging van de toen nog dreigende Russische inval.

Ook in mei lag ze onder vuur naar aanleiding van een privévlucht met haar zoon in een legerhelikopter. “De minister van Defensie moet tactvoller zijn en de Luftwaffe (luchtmacht, red.) niet verwarren met Lufthansa, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Duitsland”, zei Thorsten Frei, van de oppositiefractie CDU/CSU.

Bovendien was er forse kritiek omdat Lambrecht moeite zou hebben het Duitse leger op orde te krijgen, ondanks de 100 miljard euro die ervoor is vrijgemaakt. Eind vorige maand volgde een zoveelste blamage toen bleek dat de gloednieuwe hypermoderne en peperdure Duitse pantservoertuigen, de Puma’s, al na één training stuk voor stuk met pech te kampen hadden.