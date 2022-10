Duitse bondspresident brengt verrassingsbezoek aan Oekraïne

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is vandaag op verrassingsbezoek in Oekraïne. Hij kwam 's ochtends met de trein aan in de hoofdstad Kiev. Daar zal hij in de loop van de dag ook een ontmoeting hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Steinmeier is voor het eerst sinds het begin van de oorlog op 24 februari in Oekraïne, na twee eerdere mislukte pogingen om naar het land af te reizen.