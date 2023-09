Duitse bondskanselier Scholz raakt lichtgewond na val tijdens joggen

Trumps handlanger Giuliani ontkent schuld in kiesfraude­zaak Georgia

Ook Rudy Giuliani heeft een rechtbank in Georgia formeel laten weten dat hij zichzelf niet schuldig acht aan de aanklachten in de verkiezingsfraudezaak. Donderdag deed de voormalig president van de VS Donald Trump, van wie Giuliani tijdens de verkiezingen van 2020 de persoonlijk advocaat was, hetzelfde.