Duitse bondskanselier Scholz moet opnieuw getuigen in onderzoek naar bankschandaal

Finse premier onder vuur vanwege gelekt feestfilm­pje: “Ik heb niets te verbergen”

Een gelekt filmpje waarop een feestende premier te zien is, leidt in Finland tot de nodige commotie. Vooral de timing valt slecht: Sanna Marin (36) had recent ook al kritiek gekregen omdat ze te veel tijd zou doorbrengen op festivals en in discotheken. Een zwaard dat aan twee kanten snijdt, want haar aanhangers vinden haar net daarom de coolste regeringsleider ter wereld. “Ik heb niets te verbergen”, laat de premier zelf optekenen.

18 augustus