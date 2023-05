Duitse bondskanselier Scholz: “Europa mag geen derde wereldmacht worden”

Drie kinderen bij slachtof­fers van schietpar­tij in winkelcen­trum in Texas

Steeds meer details raken bekend over de slachtoffers die vielen bij de schietpartij in een winkelcentrum in Texas. De schutter doodde in totaal acht mensen, waaronder een driejarige jongen en zijn ouders en twee basisschoolkinderen. De schutter werd zelf ook neergeschoten door een agent ter plaatsen.