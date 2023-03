Duitse bondskanselier roept China op om "invloed in Moskou te gebruiken”

Chinees vredesplan: staakt-het-vu­ren en “meer begrip” voor Rusland

China roept op tot een staakt-het-vuren in Oekraïne. Dat staat in een vanochtend gepubliceerd vredesplan, dat in totaal uit twaalf punten bestaat. Peking wil een oplossing via dialoog en wil ook “meer begrip” voor Rusland. Verder geeft China vooral het westen en met name de Verenigde Staten de schuld van het conflict. Amerika is “oorlogshitser” van dienst, aldus de Chinezen.