Duitse bondskanselier Merkel wil vanaf 8 maart versoepelingen: weer contacten mogelijk tussen twee huishoudens

Aarschot ‘Mysterieu­ze Duitser’ niet meer in quarantai­ne in Aarschots driester­ren­ho­tel, wel weer in eigen land

1 maart De ‘mysterieuze Duitser' die meer dan een week geleden opdook in Aarschot, is intussen uit isolatie en werd zelfs overgebracht naar zijn eigen land. De man was al van de trein gezet, maar ook in Aarschot zelf veroorzaakte hij problemen. Andreas S. bleek na onderzoek ook nog eens besmet met corona en daarom wilde Duitsland hem niet terug het land in laten.