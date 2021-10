Duitse bondskanselier Merkel wil hoge energieprijzen en klimaatbeleid gescheiden houden

De energieprijzen moeten volgens Merkel “onderscheiden worden van de uitdagingen in de strijd tegen klimaatverandering”. “Fit for 55 is iets anders”, zo verwees de bondskanselier naar de ambitieuze klimaatmaatregelen die de Europese Commissie heeft gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tegen 2030 met 55 procent in te dijken.

“Een voorzichtige reactie”

“Investeren in hernieuwbare energie”

Landen als Spanje en Frankrijk pleiten voor meer diepgaande maatregelen. Spanje voert een offensief voor de gemeenschappelijke aankoop van gas. “Dat is iets waar ons land zich niet tegen verzet, maar ik ben niet zeker of het voor België veel verschil gaat maken”, reageerde premier Alexander De Croo. Hij wees erop dat de toevoer van gas naar België heel gedifferentieerd is en ons land in tegenstelling tot Spanje over een grote on­der­lin­ge verbon­den­heid met andere markten beschikt. “In de discussie op lange termijn is er maar één uitkomst, en dat is meer investeren in hernieuwbare energie, waardoor we minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen”, besloot De Croo.