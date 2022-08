Duitse bondskanselarij moet vergaderingen van “pro-Russische” Schröder niet openbaar maken

Klopjacht in Zuid-Afri­ka na ontvoering 6-jarige jongen

In Zuid-Afrika is woensdag een klopjacht begonnen nadat 's morgens een 6-jarige jongen ontvoerd werd in een buitenwijk van Kaapstad. Dat heeft de lokale politie gemeld in een persbericht. De politie heeft een onderzoek geopend.

15:53