Duitse autoriteiten doorzoeken eigendommen van oligarch die dicht bij Poetin staat

Guterres waarschuwt wereldlei­ders voor "winter van wereldwij­de ontevreden­heid" en roept op overwin­sten oliemaat­schap­pij­en te belasten

Bij de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dinsdag in New York, schetste secretaris-generaal Antonio Guterres een pessimistisch beeld van de situatie waarin de wereld zich vandaag bevindt. "De internationale gemeenschap is niet klaar of bereid om die grote dramatische uitdagingen van onze tijd aan te pakken", zei Guterres in zijn openingstoespraak. Er dreigt "een winter van wereldwijde ontevredenheid", vanwege de vele crisissen die de mensheid treffen.

20 september