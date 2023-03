Duits vliegverkeer ontregeld door stakingen op luchthavens

Poetin zet nieuw wapen in: Oekraïne staat machteloos tegenover ‘De Dolk’

Poetin zet een wapen in waartegen Oekraïne volledig weerloos is. Zelfs het Amerikaanse afweergeschut is er niet tegen opgewassen. “Binnen negen minuten kunnen we Londen platleggen”, zei een van de Kremlin-getrouwen ooit over het wapen. Waarom zet Poetin ‘De Dolk’ dan niet massaal in? Daar heeft hij volgens militair expert Kris Quanten een goede reden voor.