Duits spoorbedrijf geeft werknemers bonus van minstens 100 euro voor energiebesparingen

Europese gasprijs op nieuw record nu Rusland kraan verder dicht­draait. Wat met komende winter? “Tot januari halen we het. Maar daarna?”

De Europese gasprijs is vandaag naar een absolute recordhoogte gestegen. Daarmee kost aardgas nu nóg meer dan afgelopen winter en zelfs meer dan op het moment van de Russische inval in Oekraïne. Wat betekent dit voor mij als consument? Hoe liggen de kaarten voor de winter? Komen er tekorten en hoe zullen we die voelen? En wat met de prijs, die maar geen plafond lijkt te bereiken?

27 juli