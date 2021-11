Duits reddingsschip met 800 migranten mag aanmeren in Sicilië

AstroWorld Festival­gan­gers AstroWorld getuigen over dramati­sche avond: “Mensen duwden me zo hard dat ik niet meer kon ademen”

Vrijdag zijn minstens acht mensen om het leven gekomen toen er paniek uitbrak op het muziekfestival AstroWorld in de stad Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Honderden festivalgangers raakten bovendien gewond. Getuigen van de dramatische avond vertellen hoe gewelddadig het eraan toeging en hoe de organisatie volgens hen veel te laat ingreep. “Mensen duwden me zo hard dat ik niet meer kon ademen”, aldus een festivalganger. “We smeekten de security om ons te helpen, maar het had geen zin”, zegt een andere.

