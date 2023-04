Duits proces tegen hoofdverdachte van moord op Maddie McCann afgeblazen

Brückner geldt als de jarenlang gezochte persoon die begin mei 2007 in Portugal de Britse peuter Maddie McCann (3) zou hebben ontvoerd en vermoord. Tijdens het onderzoek naar de zaak-McCann werd ontdekt dat de Duitser in het Zuid-Europese land andere kinderen seksueel had misbruikt en verkracht. Daarvoor wilde het Duitse gerecht hem vervolgen.

Vijf aanklachten

De zaak-McCann maakt geen onderdeel uit van de nieuwe aanklachten. Die gaan over vijf andere zedenfeiten; drie aanklachten over verkrachtingen en twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen, telkens in Portugal tussen december 2000 en juni 2017.

Eén feit vond plaats op 7 april 2007, nog geen maand voor de verdwijning van Maddie. Een 10-jarig meisje werd toen lastiggevallen op het strand van Salema terwijl ze met steentjes aan het spelen was. De dader was naakt, op zijn schoenen na. Het kind werd verplicht toe te kijken terwijl hij een seksuele daad uitvoerde. Speurders zijn ervan overtuigd dat het om Brückner ging. De locatie van het misdrijf ligt op minder dan een kwartier rijden van Praia da Luz, de Portugese plaats waar Maddie verdween.

“Niet bevoegd”

Omdat Brückners laatste officiële verblijfplaats in Duitsland de stad Braunschweig was, boog de rechtbank daar zich over de zaak. Maar volgens de advocaten van de Duitser leefde de man daarna nog elders in Duitsland, zodat het proces in Braunschweig niet geldig zou zijn. De rechters in de stad erkennen dat nu zelf ook, melden Duitse media. En dus wordt het proces afgeblazen.

Het is niet duidelijk wat de volgende stappen zullen zijn in het verhaal. Verder blijft onduidelijk of er ooit nog een proces volgt over Maddie zelf, van wie het lot nu al zestien jaar onbekend is.

In de gevangenis

De beslissing van de rechtbank betekent niet dat Brückner uit de gevangenis wordt vrijgelaten. De Duitser zit momenteel in het Duitse Kiel een straf van zeven jaar uit voor een verkrachting van een oudere Amerikaanse vrouw in haar woning in 2005, ook in de Portugese plaats Praia da Luz .

KIJK. De zaak-Maddie McCann: hoe zat het ook alweer?