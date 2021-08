Duits parket opent onderzoek naar districtsbestuurder na de verwoestende overstromingen

Privéjet op weg naar Brussels Airport geladen met koffers propvol cocaïne

9:44 De Braziliaanse politie heeft 1,3 ton cocaïne ontdekt aan boord van een privéjet die op weg was naar Brussels Airport. Agenten, die getipt waren, filmden het moment waarop een passagier vroegen om zijn koffer te openen. Die zat propvol cocaïne. En er bleken nog meer valiezen met wit poeder aan boord. Het is de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat een cocaïnesmokkel is ontdekt met een privéjet.