Duits onderzoek beschuldigt voormalige paus Benedictus XVI van toedekken seksueel misbruik

Zoektocht naar verdwenen non: wist zuster Gaby te veel over kanunnik in lingerie?

In de tuin van het afgebroken Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde werd gezocht naar het lijk van zuster Gaby: een zoektocht die opnieuw niets opleverde. De non verdween een kleine veertig jaar geleden van de aardbodem. Alles wees in de richting van de directeur van de kloosterschool, kanunnik Gaston Mornie. Zuster Gaby was zijn chauffeur en zo op de hoogte van zijn seksuele uitspattingen. De priester bekende echter nooit en nam zijn geheim mee in het graf.

20 oktober