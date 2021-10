Duits meisje (11) gaat joggen, maar raakt vermist. Dan komt er een mail van beruchte sekte

Op zaterdagmiddag ging Shalomah Hennigfeld joggen in de buurt van de woning van haar pleegouders in Beieren, maar ze kwam nooit meer thuis. Honderden hulpdiensten gingen dagenlang op zoek naar het 11-jarige Duitse meisje. Nu wordt vermoed dat ze wellicht bij haar biologische ouders zit, die zich eerder ophielden in Tsjechië én tot een beruchte sekte behoren, waar kinderen worden afgeranseld.

Kennelijk verstuurden leden van de sekte een e-mail naar de pleegouders. Daarin beweren ze dat het meisje “oké” is. Daarop zette de politie de zoekactie naar Shalomah voorlopig on hold, maar stelde wel een onderzoek in naar kinderontvoering.

“We moeten de afzender en de inhoud van deze e-mail verifiëren”, verklaarde een politiewoordvoerder aan Bild. “Als wordt bevestigd dat de biologische ouders het meisje daadwerkelijk hebben meegenomen, is er sprake van kinderontvoering.” Daarnaast houden de speurders ook nog andere pistes open, zoals een ongeluk of een misdaad.

De pleegvader had al het vermoeden geopperd dat het meisje tijdens het joggen in haar thuisbasis in Eppisburg (Holzheim) door haar biologische ouders zou zijn opgewacht. Hij kende de ouders goed, ze kwamen om de zes weken langs om Shalomah te zien. Het meisje woont ondertussen al acht jaar bij haar pleeggezin.

Vreemde auto

“Getuigen zagen een paar dagen geleden een vreemde auto voor de school van Shalomah geparkeerd staan”, aldus de pleegvader. “Mogelijk is ze vrijwillig meegegaan. Ze heeft geleerd om van ons te houden, maar ze houdt ook nog steeds van haar ouders.”

“De Tsjechische politie is inmiddels al langsgeweest op de plek waar de biologische ouders woonden, maar trof daar niemand aan en ik denk ook niet dat ze terug naar daar gegaan zijn”, zei de pleegvader. Een lid van de sekte in Tsjechië vertelde aan Bild dat Shalomah zich niet in hun gemeenschap bevindt. “Dat bewuste gezin woont hier al ongeveer een jaar niet meer. We weten ook niet waar ze zich momenteel ophouden en hebben geen contact meer met hen.”

Twaalf stammen

De biologische ouders van het meisje behoren samen met haar twee broers en zussen tot de sekte van de ‘Twaalf stammen’. Na een inval in 2013 bij de sekte in Beieren werden 40 minderjarige kinderen aangetroffen. Hun ouders werd het hoederecht ontnomen omdat onder meer afranselingen tot de opvoedingsmethode behoren. De leden verhuisden daarop naar Skalna in Tsjechië.

Het feit dat het meisje terug bij haar biologische ouders zou zijn, baart dan ook grote zorgen. Een expert sluit ook bijkomende kinderontvoeringen niet uit. Volgens Georg Otto Schmid gaat het om een gerichte actie van de sekteleden.

Zuivere generatie

De leden geloven dat “er een betere wereld zal komen als ze een ‘zuivere’ generatie grootbrengen”, stelt Schmid. “Dat betekent dat de kinderen moeten gehoorzamen - absolute gehoorzaamheid is een vereiste.” De wil van de kinderen wordt gebroken met een pak slaag.

“De oprichter van de ‘Twaalf stammen’ heeft immers gesteld dat Jezus zou komen wanneer de sekte 50 jaar bestaat. In 2022 is het zover. Jezus zal de kinderen dan beschouwen als dé zuivere generatie, als zijn bruiden. Dan moeten de kinderen klaarstaan”, vreest de expert.

