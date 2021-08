Duits leger waarschuwt voor zelfmoordterroristen van IS in Kaboel

De Amerikaanse regering uitte zondag voor het eerst haar bezorgdheid over een aanslag door IS op de luchthaven of de omgeving daarvan. “De dreiging is reëel, acuut, en houdt aan”, zei Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan aan tv-zender CNN. Waarschuwingen worden “absoluut bloedserieus” genomen. De radicaal-islamistische taliban en de regionale tak van IS zijn vijanden van elkaar en trokken in het verleden tegen elkaar ten strijde.