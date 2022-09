Duits leger moet best uitgeruste leger van Europa worden, zegt bondskanselier Scholz

Duitsland is klaar om een leidende rol op zich te nemen bij het waarborgen van de veiligheid van Europa, zegt bondskanselier Olaf Scholz vrijdag. Hij belooft de Duitse strijdkrachten te veranderen in de “best uitgeruste” op het continent. Hij roept de Europese landen ook op meer verantwoordelijkheid te nemen binnen de NAVO.

“Duitsland is klaar om de leidende verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de veiligheid van ons continent”, zei bondskanselier Scholz in Berlijn tijdens een toespraak voor leidinggevenden van de Bundeswehr. “Als de dichtst bevolkte natie, met de grootste economische macht en als een land in het midden van het continent, moet ons leger de hoeksteen worden van de conventionele defensie in Europa, de best uitgeruste krijgsmacht in Europa.”

“Een voormalige Duitse minister van Defensie dacht dat we omringd waren ‘door vrienden’. De waarheid is dat de politiek, de economie en een groot deel van de maatschappij die stelling maar al te graag geloofden en daaruit belangrijke gevolgen trokken”, aldus nog de Duitse bondskanselier. “Als we vandaag kijken naar de staat van het Duitse leger, blijkt dat we het verkeerde pad kozen”, meent hij.

De Russische inval in Oekraïne markeerde een keerpunt in het Duitse defensiebeleid. De Duitse regering kondigde in februari al aan 100 miljard euro in het leger te investeren. Maar de Duitse legerbond zei donderdag geen verbeteringen te zien binnen de krijgsmacht. Er wordt al jaren geklaagd over de slechte staat van het leger en het parlement sloeg er in maart nog alarm over. Er is onder meer een tekort aan materieel en het rekruteren van jongeren loopt moeilijk.