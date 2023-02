Duits-Iraanse dissident in Teheran ter dood veroordeeld: “Geen kans op eerlijk proces”

Iran maakte in augustus de arrestatie bekend van Sharmahd, die toen in de Verenigde Staten verbleef, zonder erbij te zeggen waar, hoe en wanneer de man werd opgepakt. In februari 2022 verscheen Sharmahd voor de rechter in Teheran op beschuldiging van betrokkenheid bij een aanslag op een moskee in de Iraanse stad Shiraz, waarbij in april 2008 veertien doden vielen. Justitie beschuldigde hem er ook van contacten te hebben gelegd met "FBI- en CIA-functionarissen" en "geprobeerd te hebben om contact te leggen met Israëlische Mossad-agenten".