Duits gerecht overtuigd van schuld verdachte in zaak-McCann: “Jullie zouden tot zelfde conclusie komen als jullie wisten welk bewijs we in handen hebben”

Het Duitse gerecht heeft bevestigd dat het ervan overtuigd is dat Christian Brückner (43) de Britse kleuter Maddie McCann in 2007 heeft vermoord. Aan de BBC zei aanklager Hans Christian Wolters: “Ik kan niet beloven, ik kan niet garanderen dat we genoeg hebben om een aanklacht in te dienen, maar ik heb er alle vertrouwen in, want wat we tot nu toe hebben, laat helemaal geen andere conclusie toe.”

Wolters is overtuigd van de schuld van de Duitse seksdelinquent Christian Brückner, ook al heeft het gerecht nog niet voldoende bewijsmateriaal om hem aan te klagen. Brückner zit voorlopig vast in een Duitse gevangenis. In januari eindigt zijn straf voor drugsfeiten, maar dan moet hij nog eens zeven jaar cel uitzitten voor een verkrachting. Voor die laatste zaak ging hij recent in beroep, maar hij ving bot.

In juni wees het Duitse gerecht Brückner al aan als hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann, die nu al dertien jaar aansleept. Het Britse meisje verdween in 2007 op vakantie met haar familie in het Portugese Praia da Luz. Ze was toen bijna vier. Tot op vandaag is ze vermist. In het resort waar het gezin McCann toen verbleef, bleek Brückner een 72-jarige Amerikaanse vrouw achttien maanden eerder, in 2005, te hebben verkracht.

Er is dan wel onvoldoende bewijs om Brückner aan te klagen in de zaak van de kleine Maddie, dat belet het Duitse gerecht niet overtuigd te zijn van zijn schuld. “Als jullie wisten welk bewijs we hebben, dan zouden jullie tot hetzelfde besluit komen, maar ik kan jullie geen details geven omdat we niet willen dat de verdachte weet wat we in handen hebben tegen hem. Dit zijn tactische overwegingen”, zei openbaar aanklager Wolters.

Na zes maanden onderzoek is er wel nieuw bewijs opgedoken van andere misdaden van Brückner, die tussen 1997 en 2007 regelmatig in de Portugese Algarve in een camper woonde. Zo zou hij, volgens aanklager Wolters, daar nog minstens drie andere seksuele misdrijven hebben gepleegd, twee ervan met kinderen. Begin volgend jaar zou hij daarvoor aangeklaagd kunnen worden, aldus Wolters.

In de zaak-McCann is er de laatste maanden minder vooruitgang geboekt door de logistieke problemen die een verdwijningszaak van dertien jaar geleden in een ander land met zich meebrengt. Toch beweert Wolters dat zijn team een waterdichte zaak tegen Brückner aan het opbouwen is.