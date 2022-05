Duits federaal parket neemt onderzoek naar zestienjarige terreurverdachte in handen

Strikte coronamaat­re­ge­len zetten rem op Chinese economie

De strikte beperkingen die worden opgelegd door China’s zero-Covid-strategie vertragen de op één na grootste economie sterker dan verwacht. De industriële productie daalde in april verrassend met 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo maakt het Bureau voor de Statistiek in Peking bekend. In maart was er op jaarbasis nog een stijging van 5 procent.

10:41