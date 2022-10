Duits eiland haalt paardenkoets van stal na coronabesmettingen bij buschauffeurs

EXCLUSIEF. Kijk binnen in de duurste villa ter wereld die Vlaamse luxemake­laar te koop stelt: “De vraagprijs is 471 miljoen euro”

Vastgoed is duur, maar de prijs voor een villa in hartje Rome breekt alle records. 471 miljoen euro, dat is de vraagprijs van Villa Aurora. Daarmee is het het duurste huis ter wereld op de vastgoedmarkt. De Vlaamse luxemakelaar Ignace Meuwissen zoekt een koper en geeft HLN een unieke rondleiding. Kijk binnen in de Romeinse villa van bijna een half miljard euro.

25 oktober