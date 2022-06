Duits drugsproces van start met vermoedelijke link naar Syrische dictator Bashar al-Assad

Zoon van Leuvense die plots burgemees­ter is in Japan reageert trots, maar “we gaan mama nog maar twee keer per jaar zien”

Totale verrassing bij Satoko Kishimoto (47). Ze woont al 12 jaar in Leuven, is hier getrouwd en heeft twee zonen. Maar ze stelde zich een tijdje geleden toch kandidaat bij de verkiezingen in Japan en nu is ze toch wel verkozen zeker. Ze is opeens burgemeester van een district van Tokio met een half miljoen inwoners. Zij gaat nu terug daar wonen. Haar gezin blijft hier.

21 juni