Duits bondskanselier Scholz wil Kosovo in de EU

Kosovo vraagt Biden hulp om NAVO-lid te kunnen worden: “meest pro-Amerikaan­se en pro-NA­VO-land van de wereld”

Kosovo heeft de Verenigde Staten om hulp gevraagd om NAVO-lid te kunnen worden. Na de Russische inval in Oekraïne is die aansluiting “absoluut noodzakelijk” geworden, meent Pristina. De Kosovaarse president Vjosa Osmani Sadriu heeft haar Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden hierover een brief geschreven, waarin ze waarschuwt voor de “destabiliseringspogingen” van Moskou in Kosovo en de kwetsbare Balkanregio.

17 maart