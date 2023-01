Duits bondskanselier bereid om samen met VS tanks te leveren aan Oekraïne

Adviseur president Zelensky neemt ontslag na verkeerde uitspraak over raketaan­val Dnipro

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft ontslag genomen nadat hij een verkeerde uitspraak deed over de Russische raketaanval op Dnipro zaterdag. Daarbij kwamen zeker 44 mensen om het leven. Oleksi Arestovytsj zei enkele uren na de feiten op YouTube dat het erop leek dat de Russische raket op een flatgebouw was gevallen nadat ze uit de lucht geschoten was door Oekraïense luchtafweer. Dat veroorzaakte veel kritiek. Volgens de officiële Oekraïense versie van de feiten was de Russische raketaanval een voltreffer.

17 januari