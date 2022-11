Duistere Wagner-huurlingengroep “oefent intussen evenveel politieke macht uit in Kremlin als Russische ministers”

De Wagner-groep is een controversieel huurlingenleger dat in opdracht van Russisch president Vladimir Poetin het vuile werk opknapt. Het bestaan van de groep werd lang officieel ontkend, tot Prigozhin eind september dit jaar voor het eerst toegaf de oprichter te zijn. Prigozhin is een Russische oligarch en dichte vertrouweling van Poetin. De groep was al actief in Oekraïne, Syrië en diverse Afrikaanse landen, en werd al meermaals beschuldigd van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

Wagner kwam voor het eerst globaal in de aandacht toen huurlingen van de groep in 2014 gespot werden in Oost-Oekraïne. Na een pro-Europese opstand in de hoofdstad Kiev scheurden pro-Russische separatisten zich af in het Oosten van Oekraïne. Ongeveer 1.000 Wagner-huurlingen zouden de separatisten gesteund hebben in hun strijd om Loehansk en Donetsk. Ook in de grootschalige Russische invasie van dit jaar, speelt Wagner een duistere rol. De Duitse inlichtingendienst vermoedt dat Wagner betrokken was bij de gruweldaden in Boetsja. Russische troepen executeerden er in maart dit jaar zo’n 300 burgers.