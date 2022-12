Duikers in Berlijn op zoek naar buit spectaculaire juwelenroof

Groot deel van spectacu­lai­re diaman­troof in Duitsland teruggevon­den

De Duitse politie heeft een flink deel van de juwelen teruggevonden die in 2019 werden buitgemaakt bij een inbraak in een museum in Dresden. Volgens politie en justitie zijn vrijdagavond in Berlijn 31 voorwerpen in beslag genomen. In de gestolen sieraden zaten dik 4.300 diamanten en andere edelstenen verwerkt, bij elkaar goed voor een waarde van ruim 113 miljoen euro.

