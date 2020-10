Duikbootmoordenaar Peter Madsen opgepakt na ontsnappingspoging uit Deense gevangenis

Bomgordel

Mogelijk droeg Madsen een bomgordel. EkstraBladet maakte melding van een “riemachtig voorwerp”, waarmee de veroordeelde Deen in de gevangenis voor zijn ontsnappingspoging zou gedreigd hebben. Wegen in de buurt van het Herstedvester-complex werden afgezet.

De politie was snel ter plaatse. Op foto’s die het persagentschap AFP verspreidde, is te zien hoe agenten materiaal lossen dat dient om explosief materiaal op te sporen en onschadelijk te maken.

EkstraBladet vernam van bronnen dat de 49-jarige Madsen al meermaals in een isolatiecel is vastgezet wegens mogelijke ontsnappingsplannen. De advocaat van de Deen zei aan de nieuwssite niet op de hoogte te zijn van de ontsnappingspoging.

Zelfgemaakte duikboot

De 30-jarige Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een zelfgemaakte duikboot. De Deen vermoordde de vrouw aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.

Tv-interview

Madsen bekende dat hij Walls lichaam in stukken sneed, maar bleef ontkennen dat hij haar seksueel misbruikte of om het leven bracht. Volgens Madsen was de dood van de journaliste een ongeluk en was de vrouw in stukken snijden de enige manier om haar uit zijn duikboot te krijgen.