Dubbele kindermoord in Spanje, Belg riskeert vijftig jaar cel: “Hij wilde me compleet gek maken met zijn sekteverhaal”

In het proces rond de dubbele kindermoord in Spanje proberen de ouders de schuld vooral in elkaars schoenen te schuiven. Sporenonderzoek wees uit dat María Gumbau de gruwelijke daden gepleegd zou hebben tijdens een aanval van paranoïde schizofrenie. Zij beweert nu echter dat ze haar zoon Amiel (3,5 jaar) en dochter Ixchel (6 maanden) enkel begraven heeft, niet gedood dus. Haar Belgische partner Gabriel Salvador noemt ze een gewiekste manipulator. “Hij deed me jarenlang geloven dat een sekte het op ons gemunt had. Hij wilde me compleet gek maken. Nu besef ik dat Gabriel de schuldige is. Hij had alles op voorhand gepland.” Onze landgenoot blijft erbij dat hem niets te verwijten valt.

Het gerecht oordeelt dat Gumbau door haar zwakke geestestoestand ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Er hangt haar bijgevolg 25 jaar opsluiting in een psychiatrische instelling boven het hoofd. Salvador riskeert een veel zwaardere straf - 50 jaar cel - omdat hij haar ertoe aangezet zou hebben de moorden te plegen.

De kindjes werden op 14 maart 2019 dood aangetroffen in Godella, een gemeente in de buurt van Valencia. Hun schedel bleek verbrijzeld nadat ze geslagen werden met een stomp voorwerp en met volle kracht tegen de trap van het zwembad gekwakt werden. In het water zou een ‘zuiveringsritueel’ plaatsgevonden hebben.

Halfnaakt

Een buurman van het koppel verwittigde de politie nadat hij Gumbau thuis halfnaakt had zien vertrekken, vol bloedsporen. De ochtend erna vond de politie haar in foetushouding terug, verborgen in een grote ton.

Volgens de openbaar aanklager wijzen de twee verdachten nu vooral elkaar met de vinger. “De ene heeft het gedaan, de andere liet begaan. Maar een deftige uitleg voor de zwaarste misdaad die ik in twintig jaar gezien heb komt er niet”, klinkt het.

“Zaadje jarenlang in haar hoofd geplant”

Het duo hield er volgens het gerecht stevige waanideeën op na. Ze geloofden bijvoorbeeld dat een sekte Amiel misbruikte en op termijn van plan was om de de hele familie te vermoorden. Om die dreiging tegen te gaan, hielden de ouders ‘s nachts om de beurt de wacht. “Het is Gabriel die dat zaadje jarenlang in haar hoofd geplant heeft, hij maakte haar zelfs wijs dat haar vrienden en familieleden bij die sekte hoorden”, stelt het openbaar ministerie.

Volledig scherm Forensische experts voeren onderzoek uit op de plek waar de twee kinderlichamen gevonden werden. © EPA

Niets van aan, beweerde Gabriel tijdens zijn getuigenis voor de rechter. In zijn ogen gaat hij zelfs helemaal vrijuit. “Ik had die bewuste nacht een tweetal joints gerookt. Toen ik ‘s ochtends wakker werd, zat Maria met natte haren naakt op mij. Toen ik vroeg waar de kinderen waren, antwoordde ze dat ze hen verborgen had op een veilige plek. Ik moest ze in mijn hart terugvinden.”

“Toen ik bloed aan het zwembad zag, gaf ze toe dat ze hen vermoord had. Ze rekende op mij om hen weer geboren te laten worden.”

“Makkelijk beïnvloed”

Beide ouders geloofden in het mystieke, de wedergeboorte van de ziel en reïncarnatie. “Die ideeën heeft Gabriel geleend uit de cultuur van de Maya’s en de christenen. Maria voelde zich intellectueel aangetrokken tot hem en kon daardoor makkelijk beïnvloed worden”, aldus het openbaar ministerie.

Maria ontkende in de rechtszaal echter dat ze die schuldbekentenis ooit gedaan heeft. “Ik vond mijn kinderen dood aan de rand van het zwembad. Vervolgens heb ik hen begraven, vandaar dus de bloedsporen op mijn kleren. Ik was er zeker van dat de sekte hen vermoord had, dat verhaaltje had hij mij immers al die jaren ingepeperd.”

“Nu weet ik beter: Gabriel is de dader, hij had alles op voorhand gepland. Waarschijnlijk wilde hij ook mij dood. Vermits we de dag erna normaal gezien op reis vertrokken waren, zou niemand ons gemist hebben.”

“Op geen enkel moment wilde hij me helpen. Hij heeft mij of mijn kinderen nooit graag gezien. Zijn enige doel was om mij gek te maken. Voor hem waren we louter objecten die zijn ego moesten strelen.” De uitspraak in deze vreemde rechtszaak wordt volgende week verwacht.