Dubbel zo veel migranten staken centrale Middellandse Zee over begin dit jaar

Het Europese grensagentschap Frontex heeft in de eerste vijf maanden van 2023 meer dan dubbel zo veel migranten de centrale Middellandse Zee zien oversteken als in dezelfde periode vorig jaar. Die route tussen Tunesië of Libië en Italië is goed voor bijna de helft van de aankomsten in de Europese Unie dit jaar.

In totaal zag Frontex 102.000 migranten de grens oversteken van januari tot mei 2023, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de centrale Middellandse Zee is een veelgebruikte route. Langs daar staken meer dan 50.300 mensen de grens over. Dat is het hoogste aantal sinds 2017. Op de andere trajecten ging het cijfer net naar beneden.

Zo kwamen meer dan 30.700 mensen de grens over aan de Balkan. Dat gebied blijft de op een na populairste oversteekplaats. Maar de grenswacht zag er in de afgelopen vijf maanden een kwart minder migranten dan een jaar geleden. Volgens Frontex is de daling daar een tastbaar effect van de aanpassing van het visumbeleid van die landen aan de EU-regelgeving.

Op de andere routes was ook een daling te zien, variërend van 6 procent aan de westelijke Middellandse Zee tot 47 procent aan de West-Afrikaanse route. Frontex schrijft die daling vooral toe aan slechte weersomstandigheden. “De migratiedruk blijft echter hoog en we kunnen de komende maanden een toename van de activiteit van smokkelaars in de regio verwachten”, zegt het grensagentschap.