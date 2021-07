Dubai maakt eigen ‘nepregen’ om hitte te verslaan

De Verenigde Arabische Emiraten gaven 12,6 miljoen euro uit aan een techniek genaamd ‘cloud seeding’. Die technologie maakt gebruik van een drone om elektrische ladingen in de wolken af ​​te geven: “De waterdruppels smelten en kleven samen, waardoor er neerslag ontstaat”, zegt de Britse professor Maarten Ambaum die aan het project werkte. “Het is te vergelijken met droog haar in een kam.”

De techniek werkt. Op videobeelden van het Nationaal Weerinstituut uit Ras al Khaimah is te zien hoe felle stortbuien voor een regenlaag op de snelwegen zorgen. Automobilisten moeten trager rijden en er staan zelfs plassen naast de weg. Dat is ongezien in een land waar normaal amper 78 millimeter regen per jaar valt. In België valt er in een jaar gemiddeld 925 millimeter of bijna 12 keer zo veel regen.