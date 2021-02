Dubai bleef toeristen, sterren en influencers lokken ondanks pandemie. Nu betaalt het de prijs

Wie op de website van de toeristische dienst van Dubai kijkt, zou bijna vergeten dat we midden in een pandemie zitten. Terwijl andere bestemmingen reizigers deze winter zware beperkingen oplegden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hielden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de deuren wagenwijd open. Tot op vandaag. Beelden op sociale media laten zien hoe toeristen, influencers en sterren zorgeloos genieten van zon, zee en strand, terwijl nergens een mondmasker te bespeuren lijkt. Maar daar blijkt nu een prijskaartje aan te hangen.

Het gaat namelijk helemaal niet goed met de coronacijfers in de emiraten. Sinds er tijdens het hoogseizoen eind december tienduizenden bezoekers naar Dubai afzakten - daar waren ook Vlamingen bij - wordt het ene na het andere record gebroken. Afgelopen woensdag piekte het aantal nieuwe bevestigde besmettingen er op 3.977 in 24 uur en dat was nooit eerder zo hoog. Ter vergelijking: in november lag het cijfer vier keer lager.

Bij de start van de pandemie in maart en april vorig jaar voerden de emiraten nochtans een van de strengste lockdowns ter wereld in. Geleidelijk aan werd de economie echter heropend en in juli werden toeristen weer verwelkomd. Sindsdien zijn ze altijd welkom gebleven. Ook deze winter, toen een tweede, nog grotere coronagolf over de wereld rolde.

Balletje golf

De emiraten kondigden deze keer alleen lichte maatregelen af, in tegenstelling tot de meeste Europese landen. In Dubai bleven hotels, restaurants en winkels gewoon open en toeristen konden er onbezorgd genieten van de vele attracties die de stad te bieden heeft. Lekker uit eten gaan? Een balletje golf slaan? Of gewoon genieten van een drankje aan het zwembad? Geen enkel probleem.

Wie aankwam in het land moest alleen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen van maximaal 96 uur oud. Op de luchthaven werd de temperatuur van alle aankomende passagiers gemeten en kon ook gevraagd worden om een aanvullende test te ondergaan. Wie positief was, moest veertien dagen in quarantaine.

Het kon niet verhinderen dat de coronacijfers eind december aan een opmars begonnen. Terwijl ze stegen, bleven op sociale media beelden verschijnen van toeristen en sterren die genoten van een zorgeloze vakantie in de zon. Vaak tot groot ongenoegen van de thuisblijvers. Ook in België, waar niet-essentiële reizen in die periode ten strengste werden afgeraden. Intussen zijn ze zelfs verboden.

Bioscopen

Dinsdag greep de overheid in Dubai dan toch in. Naast de preventieve maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en het respecteren van een sociale afstand van twee meter, werd het aantal bezoekers in hotels, strandclubs en winkelcentra beperkt tot 70 procent van de capaciteit. In bioscopen zelfs tot 50 procent. Live entertainment is niet meer toegestaan. Cafés en bars zijn tijdelijk gesloten.

Een andere manier waarmee de Verenigde Arabische Emiraten het coronavirus wil bestrijden, is het massaal vaccineren van de bevolking. Het land bevindt zich in de kopgroep van landen die daar verhoudingsgewijs het verst in staan. Het moet alleen Israël laten voorgaan. Meer dan vier miljoen onderdanen hebben al zeker een eerste dosis gekregen op een bevolking van ongeveer tien miljoen. Tegen het einde van maart, wil de regering de helft van alle inwoners gevaccineerd hebben.

Of dat de ultieme oplossing is, valt nog af te wachten. De populatie in de stad bestaat voor 85 procent uit expats en de enorme instroom van - voorlopig grotendeels niet-gevaccineerde - toeristen, kan ervoor zorgen dat de groepsimmuniteit in het emiraat een verre droom blijft.

Desondanks denkt Dubai er niet aan om toeristen te weigeren. De economie is er te afhankelijk van.

