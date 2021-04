Dubai beveelt snelle deportatie van deelnemers naakte balkonshoot

Dubai deporteert de organisatoren en deelnemers van een naakte fotoshoot op een balkon in de stad. Dat hebben de autoriteiten gemeld, nadat ze eerder felle kritiek uitten op het incident als “niet in lijn met de waarden van de Verenigde Arabische Emiraten”. De modellen die in hun blootje aan een balustrade poseerden en de fotograaf die alles vastlegde, worden dus snel de Emiraten uitgezet.

Ophef in Dubai vorige week toen een groep vrouwen plots poedelnaakt stond te poseren langs een glazen balustrade in het chique stadsdeel Dubai Marina. Mensen in naburige flatgebouwen konden meekijken. Beelden van de opmerkelijke fotoshoot op klaarlichte dag begonnen daarna snel online te circuleren, waarna de plaatselijke politie tot arrestatie overging.

De politie liet in een verklaring weten streng te zijn voor dergelijke activiteiten, die “de waarden en zeden van de Emiraten niet reflecteren”. Op ‘openbare losbandigheid’ staat in de Verenigde Arabische Emiraten een celstraf van zes maanden of een geldboete van 1.150 euro, viel ook in de verklaring te lezen.

Spreidstand

Dubai is een populaire toeristische hotspot, maar ook één met strikte wetten. “Al jaren worden de Emiraten heen en weer geslingerd tussen strenge islamitische voorschriften en westers hedonisme, tussen zedige gewaden en toeristische niemendalletjes”, schreef onze redactrice Nadine Van Der Linden recent over de ongemakkelijke spreidstand in Dubai, die nu weer een hoogtepunt bereikt met de heisa rond de naakte balkonscène.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dubai is inderdaad een stad van twee gezichten, met liberaliserende bewegingen enerzijds - recent nog werden enkele shariawetten geschrapt om toleranter te zijn - maar zeer strenge wetten tegen ‘immorele en losbandige daden’ anderzijds. En die moeten natuurlijk gerespecteerd worden. Een naakte fotoshoot op een balkon is duidelijk not done. De virale stunt kwam er ook slechts enkele dagen voordat de islamitische heilige maand Ramadan begint.

Snelle deportatie

“Het openbaar ministerie heeft een onderzoek afgerond naar een recente fotoshoot, die in strijd was met de wetgeving van de Verenigde Arabistische Emiraten. De betrokken individuen zullen worden gedeporteerd”, schrijft de procureur-generaal van Dubai, Essam Issa Al Humaidan, in een statement.

“Er zal geen verdere commentaar worden gegeven over de kwestie”, klinkt het ook. De verklaring, die verder geen details geeft over de nationaliteiten van de betrokkenen, werd gepubliceerd door het Dubai Media Office.

Snelle deportatie is zeldzaam in Dubai, merkt persbureau Associated Press op. Zaken zoals deze komen in het sjeikdom meestal meteen voor de rechtbank of worden op een andere manier beslecht voor men tot uitzetting overgaat.

Volledig scherm Beeld aan de Dubai Marina. © AFP

Oekraïne

Volgens AP gaat het over zeker 11 Oekraïense vrouwen en een Russische man. De Oekraïense en Russische autoriteiten hebben de arrestatie van hun burgers ook al bevestigd. Er werden nog meer vrouwen gearresteerd, maar hun nationaliteit is nog niet duidelijk. Sommige bronnen claimen dat tot wel 40 vrouwen werden opgepakt, onder wie modellen uit Wit-Rusland en Moldavië.

De Britse tabloid The Sun heeft één van de dames kunnen identificeren als Yana Graboshchuk, een 27-jarig Oekraïens model. Zij werd herkend dankzij een opvallende tattoo op haar bil die gematcht werd met foto’s op haar socialemediakanalen, onder meer kiekjes genomen in Dubai. De familie van de brunette uit Kiev liet in een reactie weten dat ze enkel wisten dat Yana op vakantie was. Ze zijn naar eigen zeggen “geschokt” dat Yana betrokken blijkt bij het breed uitgesmeerde incident. “Ja, ze had daar een fotoshoot gepland”, zei broer Taras aan The Sun. “Maar ik had niet meer informatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Publiciteitsstunt”

Verschillende bronnen melden dat de fotoshoot schijnbaar een “publiciteitsstunt” was. Maar waarvoor, is vooralsnog niet duidelijk.

Sommige bronnen zeggen dat de shoot deel was van een campagne voor een Israëlische versie van een Amerikaans pornokanaal of voor een zelfstandige Israëlische pornowebsite.

Andere bronnen spreken van een pikante reclamestunt voor een bedrijf. Het Russische nieuwsmedium Life identificeerde volgens AP de gearresteerde Russische man als het hoofd van een IT-bedrijf in de regio Ivanovo. Zijn firma ontkende evenwel dat hij iets met het incident te maken had.

Volledig scherm Toppen van wolkenkrabbers boven de wolken in Dubai. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.