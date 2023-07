“Du jamais vu”: na zware rellen in Frankrijk spreken rechtbanken strenge straffen uit

Na de extreme golf van geweld, brandstichtingen en plunderingen in Franse steden hebben rechtbanken de eerste veroordelingen uitgesproken. De Franse minister van Justitie, Éric Dupond-Moretti, had het gerecht in een rondzendbrief om een “snelle en krachtdadige” reactie gevraagd en daar lijken de rechtbanken gehoor aan te geven.

Bij de rellen zijn volgens officiële cijfers bijna 3.500 mensen opgepakt, van wie er inmiddels circa 375 voor de snelrechter zijn verschenen en berecht. Sinds donderdag hebben onder meer de rechtbanken van Marseille, Créteil, Bobigny, Nanterre en Grenoble al geoordeeld over mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen.

Veelal zeggen de verdachten dat ze er spijt van hebben, velen zeggen dat ze niet begrijpen waarom ze deden wat ze deden. Ondanks de jonge leeftijd van de verdachten en het feit dat ze nog geen strafblad hadden, hebben sommigen toch een celstraf gekregen, meldt ‘BFMTV’.

In Nanterre verscheen Aymeric C. afgelopen donderdag voor de rechtbank. Hij is een twintiger en staat terecht omdat hij de naam en woonplaats van de politieagent die de 17-jarige Nahel doodschoot, heeft bekendgemaakt in een bericht op Snapchat. Aymeric C. werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 voorwaardelijk.

Sana (18) die een opleiding volgt, werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor een poging tot plundering van een winkel in Marseille. Een andere man kreeg 10 maanden celstraf nadat hij - als recidivist - werd betrapt met een blikje Red Bull in zijn hand toen hij een winkel verliet die leeggeroofd was. In Montpellier kreeg een man drie maanden gevangenisstraf voor hetzelfde vergrijp.

Bij de rechtbank van Bobigny stonden zaterdag tien verdachten terecht in vijf zaken met betrekking tot stedelijk geweld. Van de tien werden er acht onmiddellijk na de zitting opgesloten om de straffen uit te zitten die ze net hadden gekregen.

“Er is sprake van een inbreuk op de collectieve openbare veiligheid en er is een krachtig strafrechtelijk antwoord nodig, met straffen om een voorbeeld te stellen”, stelde een magistraat van het parket van Marseille.

“Gemanipuleerd”

Volgens de advocaten van de verdediging wordt “het rechtssysteem volledig gemanipuleerd” door politici. “Sinds de rondzendbrief van 30 juni is de aanpak drastisch veranderd”, zei advocate Camille Vannier. Ze betreurde dat “zeer jonge verdachten die voor het eerst voor de rechtbank verschijnen” door de rechtbanken als “relschoppers” worden bestempeld.

“Ik heb nog nooit eerder zoiets gezien voor zulke kleine vergrijpen”, benadrukte Vannier. Wat me het meest zorgen baart, is dat “de rechters blindelings de vorderingen van het openbaar ministerie volgen, en dat is zeer verontrustend voor wat betreft de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht”, besloot de advocate.

