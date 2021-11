Drukte op luchthaven Kaapstad na nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant: “Alles achtergelaten om zo snel mogelijk het vliegtuig te kunnen nemen”

“Vrouw uit België dood aangetrof­fen in haar afgelegen huis in Spanje”

Een vrouw van rond de 40 jaar is in Spanje dood teruggevonden. Dat schrijft de Spaanse krant ‘La Voz de Galicia’. De vrouw, een ex-militair, lag dood in het huis dat ze zelf aan het renoveren was. Volgens de Spaanse krant gaat het om een Belgische, maar Buitenlandse Zaken ontkent dat. Ze zou wel lange tijd in België gewoond hebben.

