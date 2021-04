Druk op Britse premier Boris Johnson verhoogt na vermeende uitspraak over “stapels lijken”: “Deze ‘lichamen’ waren onze geliefden”

Johnson zou zijn uitspraak vorig jaar woedend en uit frustratie geroepen hebben vanuit zijn kantoor, waarvan de deuren openstonden. Zijn uitbarsting kwam er na een ministerraad waar een nieuwe lockdown op tafel lag. Die kwam er uiteindelijk wel degelijk, sinds enkele weken worden de strenge maatregelen weer afgebouwd.

De quote werd gisteren eerst uitgebracht door de tabloid Daily Mail, maar later via verschillende bronnen bevestigd door de BBC en door ITV. The Guardian kreeg de uitspraak slechts door één bron bevestigd, terwijl een tweede bron enkel kon meegeven dat er al lang over “geroddeld” werd in de entourage van de premier.

“Compleet ongeloofwaardig, hij heeft zelf op IC gelegen”

In een weinig samenhangende reactie voor journalisten ontkende Johnson de aantijging met klem. “Neen, maar nogmaals, het belangrijkste volgens mij is dat mensen willen dat we verderdoen en als regering zorgen dat lockdowns werken, en ze hebben gewerkt”, verklaarde hij. Ook andere regeringsleden verdedigen hun premier en ontkennen de uitspraak. “We hebben het hier over een eerste minister die zelf op intensieve zorg heeft gelegen”, aldus minister voor Kabinetszaken Michael Gove. “Het idee dat hij zoiets zou zeggen, is compleet ongeloofwaardig. Ik was erbij, ik heb nooit iets gehoord dat er ook maar op leek.”

De kwestie wordt ondanks de ontkenningen vanochtend breed uitgesmeerd in de Britse pers, en dan vooral in de tabloids. De Daily Mail zelf claimt dat Johson in de touwen hangt, nadat “nieuwe bronnen” het verhaal van de krant bevestigden.

De Daily Mirror toont een foto van een herdenkingsmuur aan het St. Thomas-ziekenhuis in Londen, met de titel “Niet enkel lichamen, Boris... We hielden van hen”.

The Guardian beschrijft dan weer dat de premier moeite heeft de aantijgingen te ontkennen en legt de nadruk op de groeiende druk op hem. Volgens de krant geraakt Johnson steeds meer geïsoleerd in Downing Street en bestaat het risico op “ongecontroleerd gedrag" na het vertrek van enkele getrouwen die hem durven tegenspreken. “Er moeten interventies komen vanuit zijn team, maar dat gebeurt niet”, zo worden insiders geciteerd. "Dit zijn de momenten waarop het belangrijk is mensen rond je te hebben die ‘nee' durven zeggen. Hij heeft nu enkel mensen rond zich verzameld die hij niet volledig vertrouwt of kent.”

Ook familieleden van de tienduizenden Covid-overledenen reageerden aangeslagen op het nieuws. Een actiegroep van nabestaanden noemden de uitspraak “een stomp in de maag voor al wie rouwt om een dierbare”. “Deze ‘lichamen' waren onze geliefden. Moeders en vaders, dochters en zonen, broers en zussen, grootouders, echtgenoten en echtgenotes. Is het te veel gevraagd dat de premier respectvol zou blijven tegenover ons verlies?” De actiegroep zou al zeven keer een ontmoeting gevraagd hebben met de premier, maar die werd telkens afgewezen.

Tientallen andere nabestaanden postten foto’s van hun geliefden op sociale media met het bijschrift dat ze “niet zomaar een lijk” waren.

“Weerzinwekkend”

Vanuit de oppositie wordt geëist dat Johnson de zaak zelf komt ophelderen in het parlement. “Deze uitspraken zijn weerzinwekkend. Als dit klopt, heeft Boris Johnson de plicht om op te stappen”, zei fractievoorzitter Ian Blackford van de Schotse SNP. Bij Labour klonk het dat Johnson “zijn ambt gedegradeerd heeft met ongecontroleerde en overweldigende smerigheid”. “Zo licht over de meer dan 127.000 doden gaan die onder zijn premierschap zijn gevallen, en dan proberen het te verdoezelen, is een nieuw laagtepunt. Dit moet nu stoppen.”

Cummings

De onthulling komt mogelijk uit de koker van Dominic Cummings. Die voormalige topadviseur legt Johnson al langer het vuur aan de schenen door schadelijke informatie naar buiten te brengen. Zo beweerde Cummings op zijn blog dat Johnson de renovatie van zijn ambtswoning stiekem wilde financieren met gedoneerd geld. Hij zou de de premier toen hebben voorgehouden dat zoiets “onethisch, dom en mogelijk illegaal” is. Downing Street sprak ook dat bericht tegen.

De kwesties krijgen volop aandacht in Britse media en komen voor de Conservatieven van Johnson op een bijzonder ongunstig moment. Britten gaan over anderhalve week naar de stembus voor regionale verkiezingen. Op een nieuwe ministerraad die vandaag gehouden zal worden, zullen de kwesties volgens de BBC prioriteit nummer 1 krijgen. Johnson en zijn team willen de regeringsleden duidelijk maken dat ze zich moeten focussen op hun inhoudelijke job, en niet op “geroddel”. De focus moet op slechts twee zaken liggen: ‘jabs’ en ‘jobs’, ofwel vaccinatiespuitjes en nieuwe banen om de economie weer vlot te trekken.

