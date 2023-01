Druk op Berlijn neemt toe: “Duitsland is te bang om Rusland naar de rand van een nederlaag te brengen”

De druk op Duitsland om tanks te leveren aan Oekraïne blijft groot. Tijdens een Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel hebben verschillende EU-landen nog eens hun ongenoegen over de Duitse terughoudendheid geuit: “Wat ons tegenhoudt, is de angst voor wat er zal gebeuren als Rusland deze oorlog verliest.”

De Duitse regering heeft zijn bondgenoten nog altijd geen toelating gegeven om de Leopards, tanks van Duitse makelij, naar Oekraïne te sturen, ondanks grote druk uit de andere westerse landen. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei zondag in een interview dat Berlijn bereid is die toelating te geven, maar vandaag wou ze niet terugkomen op die uitspraak bij haar aankomst in Brussel. Ze zei wel dat het belangrijk is om “alles te doen wat we kunnen om Oekraïne te verdedigen.”

Ook de regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit kon vandaag niet bevestigen dat de regering het standpunt van Baerbock officieel inneemt. “Laat me het zo zeggen: als een dergelijk verzoek wordt ingediend, wat momenteel niet het geval is, dan zijn er vaste procedures om zo een verzoek te beantwoorden. Daar houden we ons aan”, aldus Hebestreit.

Quote Het argument van escalatie werkt niet omdat Rusland blijft escaleren Edgars Rinkevics, Letse minister van Buitenlandse Zaken

Veel Duitsers vrezen dat het sturen van zwaardere wapens die ook voor de aanval geschikt zijn Rusland provoceren en tot escalatie van de oorlog leidt. Een schrik waar verschillende bondgenoten niet meer van wakker liggen. “Op dit moment zijn er geen goede argumenten waarom er een geen gevechtstanks geleverd kunnen worden”, zei de Letse buitenlandminister Edgars Rinkevics. “Het argument van escalatie werkt niet omdat Rusland blijft escaleren.”

“Scholz is te bang”

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis was nog feller en beschuldigde bondskanselier Olaf Scholz zelf ervan indirect bang te zijn “om Rusland op de rand van een nederlaag te brengen”. “De tanks mogen geen dag langer worden opgehouden”, aldus de Litouwse buitenlandminister.

“Ik denk dat angst het belangrijkste is dat we moeten bespreken”, zei Landsbergis. “We moeten de angst overwinnen om Rusland te verslaan - als het gaat om extra sancties, als het gaat om extra militaire hulp aan Oekraïne. Wat ons tegenhoudt, is de angst voor wat er zal gebeuren als Rusland deze oorlog verliest.” De Estse minister van Buitenlandse Zaken Urmas Reinsalu zei tenslotte nog dat Duitsland - als “motor van Europa” - een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om Oekraïne te helpen.

Nog eens half miljard van EU voor wapens De buitenlandministers kwamen vandaag samen om een nieuw hulppakket voor Oekraïne goed te keuren. De Europese Unie zal nog eens een half miljard euro vrij maken om Oekraïne van wapens te voorzien. De regering in Kiev vreest namelijk dat Rusland binnenkort een nieuwe aanval inzet en vraagt met klem om meer hulp. De EU-landen hadden tot dusver ongeveer 3,1 miljard euro gereserveerd van een fonds dat lidstaten kunnen aanspreken om wapens naar Oekraïne te sturen. De buitenlandministers hebben nu afgesproken daar een zevende portie bovenop te doen, wat het bedrag op 3,6 miljard brengt, zeggen EU-bronnen. Eind vorig jaar kwamen ze al overeen 2 miljard extra in het leegrakende fonds te storten. Sommige lidstaten vreesden dat Hongarije, dat probeert Rusland te vriend te houden en zijn steun voor het extra budget nog niet had uitgesproken, zich ertegen zou verzetten. Maar net als vorige keren deed de regering in Boedapest dat uiteindelijk niet. De EU levert Oekraïne zelf geen wapens en andere benodigdheden voor de strijd, maar vergoedt de uitgaven van de lidstaten. Die kunnen na wapenleveringen de kosten die ze hebben gemaakt bij de zogeheten Europese Vredesfaciliteit declareren.

Met of zonder Duitse toestemming

Op een bewapeningsconferentie voor Oekraïne op de Amerikaanse basis in Ramstein werd vrijdag geen besluit genomen over de levering van tanks. Toen al riepen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – Berlijn op om toch tanks te leveren. “Dat is nodig om de Russische agressie te stoppen, Oekraïne te helpen en de vrede in Europa snel te herstellen”, aldus de Letse minister Edgars Rinkevics, die zei ook dat hij in naam van zijn Estse en Litouwse collega’s sprak. “Duitsland heeft als leidende Europese macht een speciale verantwoordelijkheid hierover”, zei hij.

Polen maakte vandaag bekend dat het de Duitse regering toestemming gaat vragen om de in Duitsland vervaardigde Leopard-gevechtstanks aan Oekraïne te leveren. Dat heeft premier Mateusz Morawiecki maandagochtend aangekondigd. “We zullen toestemming vragen, maar dat is een secundaire kwestie”, zei Morawiecki in Poznan. Zelfs als Polen uiteindelijk niet de goedkeuring van Berlijn krijgt, wil men handelen in het kader van een kleine coalitie, zegt hij. “Als de Duitsers niet in deze coalitie zitten, zullen we toch onze tanks naar Oekraïne verplaatsen, samen met anderen,” vervolgde Morawiecki.

