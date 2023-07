“Drugstesten kunnen levens redden”: Berlijnse adviescentra bieden gratis, anonieme drugstesten aan

Dieven proberen binnen te breken in Parijse woning van overleden Jane Birkin (76)

Personen, vermoedelijk dieven, hebben afgelopen nacht proberen in te breken in de Parijse woning van de Brits-Franse zangeres en actrice Jane Birkin, die zondag op 76-jarige leeftijd in de Franse hoofdstad is overleden. Dat meldt nieuwszender BFM TV op basis van een politiebron.