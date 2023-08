Drugsoorlog in Marseille, waar zelfs tieners ingeschakeld worden voor afrekeningen

Uitbraak van knokkel­koorts in Tsjaad

Begin augustus is een epidemie van knokkelkoorts uitgebroken in het oosten van Tsjaad. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Knokkelkoorts of dengue is een virale ziekte die wordt overgedragen door een mug en waarvan de ernstige vormen zeldzaam zijn maar dodelijk kunnen zijn.